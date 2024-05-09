Доллар в банках подорожал

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В четверг, 9 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9 коп. и составляет 39,27 грн. Курс продажи увеличился на 8 коп. — до 39,8 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,65 грн, максимальный – 39,41 грн. Для продажи минимальный курс – 39,61 грн, максимальный – 39,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составляет 42,14 грн. Курс продаж вырос также на 6 коп. — до 42,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,3 грн, максимальный – 42,45 грн. Для продажи минимальный курс – 42,69 грн, а максимальный – 43,15 грн.

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