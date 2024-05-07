В Украине детенизируется торговля: растет количество чеков и легальной выручки

Легальная выручка в среднем за день выросла до 11,5 млрд грн в апреле

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С начала 2024 года количество выданных чеков выросло почти на 4 млн грн в среднем за день – с 22,5 млн в январе до 26,2 млн в апреле. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Также средняя выручка за день выросла с 11,12 млрд грн в марте до 11,54 млрд грн в апреле.

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"Спасибо, что требуете чеки и сообщаете о тех, кто чеки не выдает. Это ваш вклад в победу над тенью и коррупцией", — написал Гетманцев в соцсетях.

Ранее глава комитета сообщал, что в январе-феврале 2024 года расчетные операции (в гривне) выросли на 38,2% в годовом выражении, общее количество чеков — на 37,3%.

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С 1 октября 2023 года все физические лица-предприниматели (ФЛП), являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Они больше известны как "кассовые аппараты" – устройства, которые фиксируют и хранят информацию о расчетах за товары, работы или услуги.

Даже таксистам нужно иметь программный РРО и выдавать чеки при оплате их услуг.

За невыполнение требований закона предусмотрены штрафы: до 31 июля 2025 года – 25% от суммы товаров произведенных без РРО, 50% за следующие нарушения.

В случае продажи подакцизных товаров, гарантийных изделий, лекарств, медицинских и ювелирных изделий штрафы за отсутствие РРО – 100% и 150% соответственно.

Минфин увидел угрозу в работе ПРРО в офлайн-режиме.

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