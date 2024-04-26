Минфин видит угрозу в работе ПРРО в офлайн-режиме

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Офлайн-режим работы РРО/ПРРО не представляет угроз для учета операций, разговоры об этом со стороны властей могут быть связаны с отвлечением внимания от несостоятельности обеспечить обязательность выдачи кассовых чеков. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал эксперт рынка, бухгалтер Михаил Смокович.

По его словам, на самом деле каких-либо проблем в работе РРО/ПРРО офлайн не существует.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Сейчас со стороны Минфина раздается теория, согласно которой в работу ПРРО можно вмешаться благодаря офлайн-режиму, чтобы удалить чеки, дабы те не попали на учет налоговой. Никаких данных по таким возможностям не обнародовано, фактических доказательств этого нет", – говорит бухгалтер.

Он убежден, что это может быть связано с тем, что чеки могут не выдавать вопреки требованиям закона.

"У нас есть предприниматели, которые не установили ни РРО, ни ПРРО и работают без выдачи чеков. То есть со стороны государства просто должен быть контроль над тем, чтобы предприниматели выполняли закон, а не отвлечением внимания от этого", – отметил он в комментарии LIGA.net.

Разработчики программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) подозревают, что власти намеренно выискивают возможности вернуться к кассовым аппаратам и ведению бумажных книг учета расчетных операций, подклеиванию в них отчетных чеков и т.д. Большие ПРРО-операторы (Checkbox, Е-Чек, Вчасно, Poster) создали Объединение сервис-провайдеров программных РРО Украины.

Полная версия материала: Заговор кассовых аппаратов. Разработчики ПРРО жалуются на саботаж реформы фискализации

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки. Возобновление проверок бизнеса было одним из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце 2023 года.

В скором времени в Госналоговой сообщили, что расширят проверки, и с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены компании, работающие в сфере производства и продажи подакцизной продукции, игорного бизнеса, а также компании, предоставляющие финансовые сервисы.

Читайте также: Налоговый эксперт Смокович о РРО для ФЛП, штрафы и чеки в случае отправки Новой поштой