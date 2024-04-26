Мінфін вбачає загрозу в роботі ПРРО в офлайн-режимі

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Офлайн-режим роботи РРО/ПРРО не несе загроз для обліку операцій, розмови про це з боку влади можуть бути пов'язані з відволіканням уваги від неспроможності забезпечити обов'язковість видавання касових чеків. Про це в коментарі LIGA.net розповів експерт ринку, бухгалтер Михайло Смокович.

За його словами, насправді якихось проблем у роботі РРО/ПРРО офлайн не існує.

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"Зараз з боку Мінфіну лунає теорія, згідно з якою в роботу ПРРО можна втрутитися завдяки офлайн-режиму, щоб видалити чеки, щоб ті не потрапили на облік податкової. Жодних даних щодо таких можливостей не оприлюднено, фактичних доказів цього немає", – говорить бухгалтер.

Він переконаний, що це може бути пов'язано з тим, що чеки просто можуть не видавати всупереч вимогам закону.

"У нас є підприємці, які не встановили ні РРО, ні ПРРО і працюють без видавання чеків. Тобто з боку держави просто має бути контроль за тим, щоб підприємці виконували закон, а не відволіканням уваги від цього", – зазначив він у коментарі для LIGA.net.

Розробники програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) підозрюють, що влада навмисно вишукує можливості, щоб повернутися до касових апаратів та ведення паперових книг обліку розрахункових операцій, підклеювання в них звітних чеків тощо. Великі ПРРО-оператори (Checkbox, Є-Чек, Вчасно, Poster) створили Об'єднання сервіс-провайдерів програмних РРО України.

Повна версія матеріалу: Змова касових апаратів. Розробники ПРРО скаржаться на саботаж реформи фіскалізації

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про скасовування мораторію на податкові перевірки. Відновлення перевірок бізнесу було однією з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці 2023 року.

Незабаром у Держподатковій повідомили, що розширять перевірки, та з 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 року в план-графік проведення документальних планових перевірок можуть бути включені компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, а також компанії, що надають фінансові послуги.

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