Долар знову дешевшає. Готівкові курси валют

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У середу, 24 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 8 коп. і склав 39,38 грн. Курс продажу опустився на 11 коп. — до 39,86 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,8 грн, максимальний – 39,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,7 грн, максимальний – 40 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і складає 42,12 грн. Курс продажу збільшився також на 1 коп. — до 42,9 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,3 грн, максимальний – 42,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,65 грн, а максимальний – 43,15 грн.

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