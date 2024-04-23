ПриватБанк відстояв право власності на один з найбільших ТЦ у Дніпрі

Фото: ТРЦ "Приозерний"/Facebook

Верховний суд відхилив касаційну скаргу колишнього власника ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі – пов’язаної з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим компанії "Місія-1" – на ПриватБанк, якому зараз належить цей торговельний центр. Про це повідомила пресслужба банку.

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"ПриватБанк захистив право власності на ТЦ "Приозерний", який колишні власники намагались повернути з 2021 року. Верховний суд поставив крапку спорі", – йдеться у коментарі банку.

ТРЦ "Приозерний" є одним із найбільших торгово-розважальних центрів у Дніпрі. У 2016 році ПриватБанк у рахунок погашення кредитної заборгованості набув право власності на торговельний центр загальною площею понад 32 000 кв. м. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість становила понад 778 млн грн.

Майже через п’ять років ТОВ "Місія-1" вирішила оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність.

У червні 2023 року Господарський суд Дніпропетровської області відмовив ТОВ "Місія-1" у визнанні протиправним та скасуванні рішення про державну реєстрацію та припинення права власності ПриватБанку на ТРЦ "Приозерний".

У січні 2024 року законність права власності на ТРЦ "Приозерний" ПриватБанк відстояв і у Центральному апеляційному господарському суді Дніпра.