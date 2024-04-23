Верховный суд поставил точку в споре по ТРЦ "Приозерный" в Днепре

Фото: ТРЦ "Приозерный"/Facebook

Верховный суд отклонил кассационную жалобу бывшего владельца ТРЦ "Приозерный" в Днепре – связанной с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компании "Миссия-1" – на ПриватБанк, которому сейчас принадлежит торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"ПриватБанк защитил право собственности на ТЦ "Приозерный", который бывшие владельцы пытались вернуть с 2021 года. Верховный суд поставил точку в споре", – говорится в комментарии банка.

ТРЦ "Приозерный" – один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Днепре. В 2016 году ПриватБанк в счет погашения кредитной задолженности получил право собственности на торговый центр общей площадью более 32 000 кв. м. На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составила более 778 млн грн.

Спустя почти пять лет ООО "Миссия-1" решила обжаловать право собственности госбанка и вернуть ТЦ в свою собственность.

В июне 2023 года Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал ООО "Миссия-1" в признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации и прекращении права собственности ПриватБанка на ТРЦ "Приозерный".

В январе 2024 года законность права собственности на ТРЦ "Приозерный" ПриватБанк отстоял и в Центральном апелляционном хозяйственном суде Днепра.