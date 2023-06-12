ПриватБанк выиграл у связанной с Коломойской компании суд за ТРЦ в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области 5 июня 2023 отклонил иск бывшего владельца ТРЦ "Приозерный" в Днепре – связанной с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компании "Миссия-1" – к ПриватБанку, нынешнему владельцу этого торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

ПриватБанк получил право собственности на ТРЦ "Приозерный" в июне 2016 года, обратив взыскание на ипотечное имущество. ООО "Миссия-1", являвшееся владельцем ТРЦ, передало его ПриватБанку в обеспечение выполнения кредитных обязательств ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом банка.

В 2021 году ООО "Миссия-1" решило оспорить право собственности банка на ТРЦ "Приозерный".

Хозяйственный суд отказал компании в иске и отменил арест, наложенный на торговый центр.

Это не последний иск по ТРЦ "Приозерный". В Хозяйственном суде Днепропетровской области на рассмотрении находится иск ПриватБанка к бывшему арендатору ООО "Алонза" по освобождению торгового центра и устранению препятствий в пользовании помещениями. Среди требований государственного банка также взыскание долга за аренду имущества в размере 33,05 млн. гривен.

Договор аренды с Алонзой досрочно прекратили 11 июня 2022 года из-за неуплаты арендной платы.

2 февраля 2023 года во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда о приостановлении эксплуатации здания в рамках суда с Алонза, ТЦ "Приозерный" прекратил свою работу.