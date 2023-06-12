ПриватБанк виграв у пов'язаної з Коломойським компанії суд за ТРЦ у Дніпрі

Господарський суд Дніпропетровської області 5 червня 2023 року відхилив позов колишнього власника ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі – пов’язаної з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим компанії "Місія-1" – до ПриватБанку, теперішнього власника цього торговельного центру. Про це повідомила пресслужба банку.

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ПриватБанк набув право власності на ТРЦ "Приозерний" у червні 2016 року, звернувши стягнення на іпотечне майно. ТОВ "Місія-1", що було власником ТРЦ, передало його ПриватБанку в забезпечення виконання кредитних зобов’язань низки компаній, пов’язаних із колишнім топменеджментом банку.

У 2021 році ТОВ "Місія-1" вирішило оскаржити право власності банку на ТРЦ "Приозерний".

Господарський суд відмовив компанії у позові та скасував арешт, накладений на торговельний центр.

Це не останній позов щодо ТРЦ "Приозерний". У Господарському суді Дніпропетровської області на розгляді перебуває позов ПриватБанку до колишнього орендаря ТОВ "Алонза" щодо звільнення торговельного центру та усунення перешкод у користуванні приміщеннями. Серед вимог державного банку також стягнення боргу за оренду майна у розмірі 33,05 млн гривень.

Договір оренди з Алонза достроково припинили 11 червня 2022 року через несплату орендної плати.

2 лютого 2023 року на виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про зупинення експлуатації будівлі в межах суду з Алонза, ТЦ "Приозерний" припинив свою роботу.