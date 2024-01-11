ПриватБанк выиграл у связанной с Коломойской компании апелляцию по ТРЦ в Днепре
Центральный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу бывшего владельца ТРЦ "Приозерный" в Днепре – связанной с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компании "Миссия-1" – на ПриватБанк, которому сейчас принадлежит торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба банка.
"ПриватБанк защитил право собственности на ТЦ "Приозерный", которое бывшие владельцы пытались вернуть с 2021 года", — говорится в комментарии банка.
ПриватБанк получил право собственности на ТРЦ "Приозерный" в июне 2016 года, обратив взыскание на ипотечное имущество. ООО "Миссия-1", являющееся владельцем ТРЦ, передало его ПриватБанку в обеспечение выполнения кредитных обязательств ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом банка.
В 2021 году ООО "Миссия-1" начало оспаривать право собственности банка на ТРЦ "Приозерный".
Параллельно банку пришлось судиться с арендатором торгового центра – ООО "Алонза.
В июне 2022 года ПриватБанк расторг договор с компанией за неуплату арендной платы, а в июне 2023 года финучреждение отстояло право распоряжаться имуществом ТЦ в Верховном суде. ООО "Алонза" в своем иске требует признать недействительными пункты договора аренды, позволявшие расторгнуть договор в случае нарушения арендатором своих обязательств.
2 февраля 2023 года во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда о приостановлении эксплуатации здания в рамках суда с Алонза ТЦ "Приозерный" прекратил свою работу.
- ТРЦ "Приозерный" расположен в Днепре по адресу ул. Боброва, 1. Его общая площадь составляет 32 400 кв. м. Первоначальная стоимость приобретения объекта составила 788,7 млн грн.