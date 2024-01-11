ПриватБанк выиграл у связанной с Коломойской компании апелляцию по ТРЦ в Днепре

Апелляционный суд подтвердил право собственности крупнейшего банка Украины на торговый центр "Приозерный" в Днепре

Фото: ТРЦ "Приозерный"

Центральный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу бывшего владельца ТРЦ "Приозерный" в Днепре – связанной с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компании "Миссия-1" – на ПриватБанк, которому сейчас принадлежит торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Это значит, что решение суда первой инстанции, подтверждающее законность получения права собственности банка на торговый центр, осталось без изменений.



"ПриватБанк защитил право собственности на ТЦ "Приозерный", которое бывшие владельцы пытались вернуть с 2021 года", — говорится в комментарии банка.

ПриватБанк получил право собственности на ТРЦ "Приозерный" в июне 2016 года, обратив взыскание на ипотечное имущество. ООО "Миссия-1", являющееся владельцем ТРЦ, передало его ПриватБанку в обеспечение выполнения кредитных обязательств ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом банка.

В 2021 году ООО "Миссия-1" начало оспаривать право собственности банка на ТРЦ "Приозерный".

Параллельно банку пришлось судиться с арендатором торгового центра – ООО "Алонза.

В июне 2022 года ПриватБанк расторг договор с компанией за неуплату арендной платы, а в июне 2023 года финучреждение отстояло право распоряжаться имуществом ТЦ в Верховном суде. ООО "Алонза" в своем иске требует признать недействительными пункты договора аренды, позволявшие расторгнуть договор в случае нарушения арендатором своих обязательств.

2 февраля 2023 года во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда о приостановлении эксплуатации здания в рамках суда с Алонза ТЦ "Приозерный" прекратил свою работу.