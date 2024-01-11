ПриватБанк виграв у пов'язаної з Коломойським компанії апеляцію щодо ТРЦ у Дніпрі

Апеляційний суд підтвердив право власності найбільшого банку України на торговельний центр "Приозерний" у Дніпрі

Фото: ТРЦ "Приозерний"

Центральний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу колишнього власника ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі – пов’язаної з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим компанії "Місія-1" – на ПриватБанк, якому зараз належить цей торговельний центр. Про це повідомила пресслужба банку.

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Це значить, що рішення суду першої інстанції, яким було підтверджено законність набуття права власності банку на торговельний центр, залишилось без змін.

"ПриватБанк захистив право власності на ТЦ "Приозерний", який колишні власники намагались повернути з 2021 року", – йдеться в коментарі банку.

ПриватБанк набув право власності на ТРЦ "Приозерний" у червні 2016 року, звернувши стягнення на іпотечне майно. ТОВ "Місія-1", що було власником ТРЦ, передало його ПриватБанку в забезпечення виконання кредитних зобов’язань низки компаній, пов’язаних із колишнім топменеджментом банку.

У 2021 році ТОВ "Місія-1" почало оскаржувати право власності банку на ТРЦ "Приозерний".

Паралельно банку довелося судитися з орендарем торговельного центру – ТОВ "Алонза.

У червні 2022 року ПриватБанк розірвав договір з компанією за несплату орендної плати, а у червні 2023 фінустанова відстояла право розпоряджатися майном ТЦ у Верховному суді. ТОВ "Алонза" у своєму позові вимагає визнати недійсними пункти договору оренди, що дозволяли розірвати договір у разі порушення орендарем своїх зобов'язань.

2 лютого 2023 року на виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про зупинення експлуатації будівлі в межах суду з Алонза ТЦ "Приозерний" припинив свою роботу.