ПриватБанк выиграл в Верховном суде дело против офшоров Суркисов на $350 млн

Иностранные компании, приближенные к Игорю и Григорию Суркисам, не смогли отсудить у государственного ПриватБанка $350 млн

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Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабинета министров и ПриватБанка в резонансном деле по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Иск подали шесть компаний: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

Фирмы обслуживались в кипрском Привате, где держали около $250 млн. После национализации они попытались вернуть эти деньги плюс $100 млн процентов через украинские и кипрские суды.

В Украине компаниям Суркисов почти удалось взыскать с банка $350 млн в качестве обеспечения по иску, что является беспрецедентным требованием для украинской практики.

После ряда скандальных решений судов низших инстанций Верховный суд заблокировал списание, а теперь принял окончательное решение в пользу ПриватБанка.

"Мы приветствуем это решение Верховного суда. Победа по этому делу – это не просто общий юридический успех ПриватБанка и Кабинета министров, это подтверждение того, что верховенство права и справедливость являются основой демократического общества. В ПриватБанке мы всегда стояли на защите принципов честности и законности, и этот случай подчеркивает нашу преданность этим ценностям. Таких же результатов ожидаем по другим резонансным судебным делам", — сказал председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш.

Дело рассматривалось в украинских судах с 2017 года.

На Кипре разбирательство еще продолжается.