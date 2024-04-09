ПриватБанк выиграл в Верховном суде дело против офшоров Суркисов на $350 млн
Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабинета министров и ПриватБанка в резонансном деле по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Иск подали шесть компаний: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.
Фирмы обслуживались в кипрском Привате, где держали около $250 млн. После национализации они попытались вернуть эти деньги плюс $100 млн процентов через украинские и кипрские суды.
В Украине компаниям Суркисов почти удалось взыскать с банка $350 млн в качестве обеспечения по иску, что является беспрецедентным требованием для украинской практики.
После ряда скандальных решений судов низших инстанций Верховный суд заблокировал списание, а теперь принял окончательное решение в пользу ПриватБанка.
"Мы приветствуем это решение Верховного суда. Победа по этому делу – это не просто общий юридический успех ПриватБанка и Кабинета министров, это подтверждение того, что верховенство права и справедливость являются основой демократического общества. В ПриватБанке мы всегда стояли на защите принципов честности и законности, и этот случай подчеркивает нашу преданность этим ценностям. Таких же результатов ожидаем по другим резонансным судебным делам", — сказал председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш.
Дело рассматривалось в украинских судах с 2017 года.
На Кипре разбирательство еще продолжается.
- После национализации ПриватБанка государство израсходовало 155 млрд грн на его финансовое оздоровление. Благодаря сделке bail-in уставный капитал ПриватБанка удалось увеличить на 29,4 млрд грн. Ее легитимная цель и законность подтверждена выводами Большой палаты Верховного суда по иску бывшего акционера банка Александра Дубилета.