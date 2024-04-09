ПриватБанк виграв у Верховному суді справу проти офшорів Суркісів на $350 млн

Іноземні компанії, наближені до Ігоря та Григорія Суркісів, не змогли стягнути з державного ПриватБанка $350 млн

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Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабінету міністрів та ПриватБанку у резонансній справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів. Про це повідомила пресслужба банку.

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Позов подали шість компаній: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

Фірми обслуговувалися в кіпрському Приваті, де тримали близько $250 млн. Після націоналізації вони почали намагатися повернути ці гроші плюс $100 млн відсотків через українські та кіпрські суди.

В Україні компаніям Суркісів майже вдалося стягнути з банку $350 млн як забезпечення за позовом, що є безпрецедентною вимогою для української практики.

Після низки скандальних рішень судів нижчих інстанцій Верховний суд зупинив списання, а тепер ухвалив остаточне рішення на користь ПриватБанку.

"Ми вітаємо це рішення Верховного суду. Перемога у цій справі – це не просто спільний юридичний успіх ПриватБанку та Кабінету міністрів, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. В ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює нашу відданість цим цінностям. Таких же результатів очікуємо в інших резонансних судових справах", – сказав голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Справа розглядалася в українських судах з 2017 року.

На Кіпрі розгляд ще триває.