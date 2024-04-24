Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

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В среду, 24 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 8 коп. и составил 39,38 грн. Курс продаж опустился на 11 коп. — до 39,86 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,8 грн, максимальный – 39,55 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 40 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 42,12 грн. Курс продаж увеличился также на 1 коп. — до 42,9 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,3 грн, максимальный – 42,45 грн. Для продажи минимальный курс – 42,65 грн, а максимальный – 43,15 грн.

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