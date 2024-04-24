НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты в обращении

На одного украинца приходится 66 банкнот и 179 монет

Иллюстративное фото: depositphotos.com

На 1 апреля 2024 года в наличном обороте Украины находилось 780,3 млрд гривен. Это на 16 млрд гривен, или на 2,1% больше, чем на начало 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным Нацбанка, в наличном обороте находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд гривен, а также 14,6 млрд монет на сумму 7 млрд гривен.

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На одного жителя Украины на 1 апреля этого года приходилось: 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в наличном обращении – банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества обращения соответственно).

Наибольший темп прироста за I квартал 2024 приходился на банкноты номиналом 1000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 10% по сравнению с началом этого года.

Инфографика: НБУ

За 2023 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 48,3 млрд грн до 764,4 млрд грн, хотя номинальное количество банкнот одновременно уменьшилось.