НБУ назвав найпоширеніші банкноти та монети в обігу

На одного українця наразі припадає 66 банкнот і 179 монет

Ілюстративне фото: Depositphotos

Станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу України перебувало 780,3 млрд гривень. Це на 16 млрд гривень, або на 2,1% більше, ніж на початок 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними Нацбанку, в готівковому обігу є 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд гривень, а також 14,6 млрд монет на суму 7 млрд гривень.

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На одного жителя України на 1 квітня цього року припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет.

Найбільше в обігу є банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3% та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу – банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найбільший темп приросту за I квартал 2024 року припадав на банкноти номіналом 1000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 10% порівняно з початком цього року.

Інфографіка: НБУ

За 2023 рік сума готівки, що була в обігу в Україні, збільшилася на 48,3 млрд грн до 764,4 млрд грн, хоча номінальна кількість банкнот водночас зменшилася.