Нацбанк змінить правила обміну пошкоджених гривень

Банки, гривни (Depositphotos)

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до правил обміну пошкоджених гривень, повідомила пресслужба Нацбанку.

Там переконані, що зміни зумовлені необхідністю приведення окремих вимог Правил у відповідність до норм Закону України "Про Національний банк України", що набули чинності з 1 січня 2024 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Нацбанк пропонує:

- уточнити визначення окремих термінів та ввести нові;

- спростити порядок обміну Національним банком громадянам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;

- уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, – Національний банк має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду;

- удосконалити норми щодо проведення Національним банком навчальних заходів з питань визначення справжності та платіжності грошових знаків національної валюти для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній, компаній з оброблення готівки, інших юридичних осіб.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 29 березня 2024 року включно.

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2023 року залишався низьким. Найчастіше підробляли банкноти старого зразка номіналами 200, 500 та 100 грн.