Нацбанк изменит правила обмена поврежденных гривен

Банки, гривні (Depositphotos)

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения правил обмена поврежденных гривен, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Там убеждены, что изменения обусловлены необходимостью приведения отдельных требований Правил в соответствие с нормами Закона Украины "О Национальном банке Украины", вступившими в силу 1 января 2024 года.

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Нацбанк предлагает:

- уточнить определение отдельных терминов и ввести новые;

– упростить порядок обмена Национальным банком гражданам банкнот, лишившихся платежных признаков вследствие пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения;

– уточнить требования к действиям с банкнотами, поврежденными во время чрезвычайного режима, – Национальный банк должен осуществлять обмен банкнот, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проведенных исследований, из решения или определения суда;

– усовершенствовать нормы по проведению Национальным банком обучающих мероприятий по определению подлинности и платежности денежных знаков национальной валюты для работников банков, небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи, инкассаторских компаний, компаний по обработке наличных денег, других юридических лиц.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 29 марта 2024 года включительно.

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2023 года оставался низким. Чаще подделывали банкноты старого образца номиналами 200, 500 и 100 грн.