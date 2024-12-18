Фірма росіянки з паспортом США скупила в Україні активи ліквідованих банків РФ – Схеми

Фото: Схеми / Радіо Свобода

Зареєстрована на громадянку Росії Марину Євсєєву компанія перемогла у державному аукціоні в Україні, отримавши у власність активи ліквідованих російських банків на загальну суму 3 млрд грн. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

"Це суперечить цілій низці заборон, запроваджених владою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, Кабінет міністрів забороняє громадянам РФ та їх компаніям стягувати борги з українців, Національний банк – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь", – вказують автори розслідування.

Своє російське громадянство Євсєєва приховала від українських органів контролю, надавши інформацію лише про американське. Крім того, встановили "Схеми", вона продовжує після початку повномасштабного вторгнення відвідувати Росію, куди відтоді прилітала щонайменше шість разів.

Виставлений на аукціон пулу активів трьох ліквідованих банків, на 90% складався з активів російського Сбєрбанку (перейменованого у МР Банк). Ще невелика частка активів у пулі – російського Промінвестбанку та українського Мегабанку.

Найбільший серед виставлених на продаж активів – вартістю 2,3 млрд грн – це борг за кредитом, який ще у 2011 році МР Банк надав футбольному клубу "Чорноморець" одеського бізнесмена Леоніда Клімова. Згодом поручителем за цією позикою стало афілійоване із ним же акціонерне товариство "Ринок Маліновський".

Цей пул на аукціоні у лютому 2024 року за 124 млн грн придбала фірма "Спектрум Ессетс" Євсєєвої.

"Спектрум Ессетс" вже брала участь в аукціонах і купувала, наприклад, кредитні портфелі збанкрутілих українських банків: Надра Банку – за 24 млн грн у березні 2020 року та Фідобанку – за 52 млн грн у вересні того ж року.

Журналісти також з’ясували, що цією фірмою за довіреністю від Євсєєвої управляє Михайло Трубчік. Він, окрім американського, має громадянство Білорусі. СБУ забороняла Трубчіку в’їзд в Україну, називаючи представником "глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ".

Фірму "Спектрум Ессетс" заснували у Києві восени 2019 року. Вона зареєстрована в офісі у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці Російської Федерації Оксані Тереховій, колишній дружині підозрюваного у держзраді екснардепа Андрія Деркача. США ввели проти нього санкції за сприяння втручанню Росії в американські президентські вибори у 2020-му.

Деркач втік до Росії у 2022 році, а нещодавно він увійшов до комітету безпеки Ради федерації РФ. Його колишня дружина Терехова нині теж мешкає у Росії.