Фирма россиянки с паспортом США скупила в Украине активы ликвидированных банков РФ – Схемы

Фото: Схемы / Радио Свобода

Зарегистрированная на гражданку России Марину Евсееву компания победила в государственном аукционе в Украине, получив в собственность активы ликвидированных российских банков на общую сумму 3 млрд грн. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

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"Это противоречит целому ряду запретов, введенных властями после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Так, Кабинет министров запрещает гражданам РФ и их компаниям взимать долги с украинцев, Национальный банк – управлять финансовыми учреждениями, а регламент проведения государственных аукционов – участвовать", – указывают авторы расследования.

Свое российское гражданство Евсеева скрыла от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском. Кроме того, установили "Схемы", она продолжает после начала полномасштабного вторжения посещать Россию, куда с тех пор прилетала не менее шести раз.

Выставленный на аукцион пула активов трех ликвидированных банков, на 90% состоял из активов российского "Сбербанка" (переименованного в "МР Банк"). Еще небольшая доля активов в пуле – российского "Проминвестбанка" и украинского "Мегабанка".

Самый большой среди выставленных на продажу активов – стоимостью 2,3 миллиарда гривень – это долг по кредиту, который еще в 2011 году "МР Банк" предоставил футбольному клубу "Черноморец" одесского бизнесмена Леонида Климова. Впоследствии поручителем по этому займу стало аффилированное с ним же акционерное общество "Рынок Малиновский".

Этот пул на аукционе в феврале 2024 года за 124 миллиона гривень приобрела фирма "Спектрум Эссетс" Евсеевой.

"Спектрум Эссетс" уже участвовала в аукционах и покупала, например, кредитные портфели обанкротившихся украинских банков: "Надра банка" – за 24 миллиона гривень в марте 2020 года и "Фидобанка" – за 52 миллиона в сентябре того же года.

Журналисты также выяснили, что этой фирмой по доверенности Евсеевой управляет Михаил Трубчик. Он, кроме американского, имеет гражданство Беларуси. СБУ запрещала Трубчику въезд в Украину, называя представителем глубоко законспирированной сети спецслужб РФ.

Фирма "Спектрум Эссетс" основана в Киеве осенью 2019 года. Она зарегистрирована в офисе в центре столицы на Кловском спуске, принадлежащем гражданке Российской Федерации Оксане Тереховой, бывшей супруге подозреваемого в госизмене экс-нарепа Андрея Деркача. США ввели против него санкции за содействие вмешательству России в американские президентские выборы в 2020 году.

Деркач бежал в Россию в 2022 году, а недавно он вошел в комитет безопасности Совета федерации РФ. Его бывшая супруга Терехова сейчас тоже живет в России.