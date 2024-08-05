Гетманцев запропонував створити bad bank на базі одного з націоналізованих банків

Голова податкового комітету Верховної Ради придумав можливу нову роль для Мотор-Банку, який забрали в Богуслаєва

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пропонує повернутися до ідеї створення банку поганих активів (bad bank). Про це він написав у Telegram, коментуючи свіжу статистику Національного банку щодо непрацюючих кредитів (NPL).

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"Попри позитивні тенденції, проблема NPL залишається суттєвим гальмом на шляху відновлення кредитування", – написав Гетманцев.

Тому, вважає він, одним із можливих варіантів розв’язання проблеми є створення банку поганих активів.

"Така спеціалізована установа може бути створена на базі одного із невеликих банків, який через санкції нещодавно перейшов у власність держави, можливо, за додаткової участі донорів", – написав Гетманцев.

Раніше держава вже намагалася створити bad bank на базі Родовід Банку, але цей експеримент закінчився невдало і банк ліквідували. НБУ пояснював своє рішення закрити банк відсутністю законодавчих механізмів передачі та реалізації проблемних активів банків і низькою результативністю навіть у роботі з власними активами.

Гетманцев вважає, що новий bad bank міг би взяти на свій баланс із певним дисконтом всю або більшу частину поточних та майбутніх воєнних NPL з метою подальшого пасивного або активного управління такими стресовими активами.

Це б розвантажило звичайні комерційні банки, давши їм змогу сконцентруватися на нарощуванні здорового кредитного портфеля, і пришвидшило відновлення кредитування.