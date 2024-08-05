Гетманцев предложил создать bad bank на базе одного из национализированных банков

Глава налогового комитета Верховной Рады придумал возможную новую роль для Мотор-Банка, который забрали у Богуслаева

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагает вернуться к идее создания банка плохих активов (bad bank). Об этом он написал в Telegram, комментируя свежую статистику Национального банка по неработающим кредитам (NPL).

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"Несмотря на положительные тенденции, проблема NPL остается существенным тормозом на пути возобновления кредитования", — написал Гетманцев.

Поэтому, считает он, одним из возможных вариантов решения проблемы является создание банка плохих активов.

"Такое специализированное учреждение может быть создано на базе одного из небольших банков, который из-за санкций недавно перешел в собственность государства, возможно, при дополнительном участии доноров", — написал Гетманцев.

Ранее государство уже пыталось создать bad bank на базе Родовид Банка, но этот эксперимент закончился неудачно и банк был ликвидирован. НБУ объяснил свое решение закрыть банк отсутствием законодательных механизмов передачи и реализации проблемных активов банков и низкой результативностью даже в работе с собственными активами.

Гетманцев считает, что новый bad bank мог бы взять на свой баланс с определенным дисконтом всю или большую часть текущих и будущих военных NPL с целью дальнейшего пассивного или активного управления такими стрессовыми активами.

Это разгрузило бы обычные коммерческие банки, позволив им сконцентрироваться на наращивании здорового кредитного портфеля, и ускорило возобновление кредитования.