Укрпошта хочет, чтобы ей отдали PINbank. Смилянский: Новый "маяк" МВФ позволяет

Смилянский считает, что для передачи акций PINbank Укрпоште не требуется разрешение Национального банка

Фото: Игорь Смилянский/Facebook

АО "Укрпошта" до сих пор заинтересовано в передаче ей акций национализированного PINBank, ранее принадлежавшего российскому олигарху Евгению Гинеру. Об этом генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский заявил на итоговой встрече команды Мининфраструктуры с дипмиссиями и общественностью.

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Обновленные требования Международного валютного фонда не содержат требования не передавать акции PINbank в уставный капитал Укрпошты, подчеркнул он.

"Владелец тот же, только лучший пользователь, который может решить этот вопрос", – цитирует Смилянского Интерфакс-Украина.

Экономический эффект от передачи банка Укрпоште будет составлять в среднем 2,5 млрд грн в год, а 100% граждан в течение четырех месяцев получат доступ к банковским услугам, считает гендиректор почтового оператора.





Информации о переходе этих акций в собственность государства пока не было.

Украина 13 марта 2023 года национализировала PINbank , ранее принадлежавший президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. Коллегия судов Высшего антикоррупционного суда в конце февраля удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции и постановила конфисковать PINbank. По решению суда активы ответчика – 88,890583% акций АО "Первый инвестиционный банк" – должны быть взысканы в доход государства согласно закону о санкциях.Информации о переходе этих акций в собственность государства пока не было. На конец сентября 2023 года PINbank занимал 57-е место среди 63 украинских банков по размеру общих активов (482 млн грн). Его чистый убыток за девять месяцев этого года составил 30 млн грн.

Смилянский считает, что для передачи акций PINbank Укрпоште не требуется разрешение Национального банка.

"Есть такая уникальная вещь, когда не нужно разрешение Нацбанка. Я на адвоката учился и меня там учили: никогда не задавай вопрос, если не хочешь услышать не тот ответ", – ответил Смилянский на уточняющий вопрос о том, будет ли необходимо разрешение НБУ для осуществления трансакции.

В рамках пересмотра кредитной программы Украина получила от Международного валютного фонда 12 новых "маяков" . Один из них касается банков. Речь идет о сохранении всех государственных банков в управлении Минфина, передаче всех национализированных несистемных банков в Фонд гарантирования вкладов (постоянный "маяк").

В июле первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова говорила, что регулятор выступает за ликвидацию PINBank. А вот относительно создания на его основе государственного почтового банка НБУ категорически против, потому что "это может очень серьезно пошатнуть финансовую стабильность".

За последние три года Укрпошта пыталась приобрести акции трех украинских банков. Однако Национальный банк не разрешил этого сделать. Так, НБУ не дал соглашение на приобретение Укрпоштой АО "Альпари Банк", а от покупки Банка Сич она отказалась сама.