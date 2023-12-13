Укрпошта хоче, щоб їй віддали PINbank. Смілянський: Новий "маяк" МВФ дозволяє

Смілянський вважає, що для передання акцій PINbank Укрпошті не потрібен дозвіл Національного банку

Фото: Ігор Смілянський/Facebook

АТ "Укрпошта" досі зацікавлене у переданні їй акцій націоналізованого PINBank, який раніше належав російському олігарху Євгенію Гінеру. Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив на підсумковій зустрічі команди Мінінфраструктури з дипмісіями та громадськістю.

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Оновлені вимоги Міжнародного валютного фонду не містять вимоги не передавати акції PINbank до статутного капіталу Укрпошти, наголосив він.

"Власник той самий, тільки кращий користувач, який може вирішити це питання", – цитує Смілянського Інтерфакс-Україна.

Економічний ефект від передання банку Укрпошті становитиме в середньому 2,5 млрд грн за рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг, вважає гендиректор поштового оператора.





Інформації про перехід цих акцій у власність держави поки що не було.



На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57-ме місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за дев'ять місяців цього року становив 30 млн грн. Україна 13 березня 2023 року націоналізувала PINbank , який раніше належав президенту московського ЦСКА Євгену Гінеру. Колегія судів Вищого антикорупційного суду наприкінці лютого задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та постановила конфіскувати PINbank. За рішенням суду активи відповідача – 88,890583% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" – мають бути стягнуті в дохід держави згідно із законом про санкції.Інформації про перехід цих акцій у власність держави поки що не було.На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57-ме місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за дев'ять місяців цього року становив 30 млн грн.

Смілянський вважає, що для передання акцій PINbank Укрпошті не потрібен дозвіл Національного банку.

"Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став запитання, якщо не хочеш почути не ту відповідь", – відповів Смілянський на уточнювальне запитання про те, чи буде необхідний дозвіл НБУ для здійснення трансакції.

У межах перегляду кредитної програми Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 12 нових "маяків" . Один із них стосується банків. Йдеться про збереження всіх державних банків в управлінні Мінфіну, передання всіх націоналізованих несистемних банків у Фонд гарантування вкладів (постійний "маяк").

У липні перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова казала, що регулятор виступає за ліквідацію PINBank. А от щодо створення на його основі державного поштового банку НБУ категорично проти, бо "це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність".

За останні три роки Укрпошта намагалася придбати акції трьох українських банків. Однак Національний банк не дозволив цього зробити. Так, НБУ не погодив угоду на придбання Укрпоштою АТ "Альпарі Банк", а від купівлі Банку Січ вона відмовилася сама.