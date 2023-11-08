Готівкова валюта знову дешевшає

У середу, 8 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, в порівнянні з вівторком, впав на 6 коп. і склав 37,07 грн. Курс продажу опустився на 7 коп. до 37,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,6 грн, максимальний – 37,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,35 грн, максимальний – 38,1 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 5 коп. і складає 39,5 грн. Курс продажу зменшився на 6 коп. до 40,44 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,55 грн, максимальний – 40 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40 грн, а максимальний – 41,5 грн.

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