Наличная валюта снова дешевеет

В среду, 8 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6 коп. и составил 37,07 грн. Курс продаж опустился на 7 коп. до 37,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 37,4 грн. Для продажи минимальный курс – 37,35 грн, максимальный – 38,1 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составляет 39,5 грн. Курс продажи снизился на 6 коп. до 40,44 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,55 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – также 40 грн, а максимальный – 41,5 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также