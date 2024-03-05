Готівкова валюта знову дорожчає

Долар подорожчав на 6 копійок, євро – на 10

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 5 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 6 коп. і складає 38,16 грн. Курс продажу підвищився на 1 коп. до 38,67 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,5 грн, максимальний – 38,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,44 грн, максимальний – 38,9 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 10 коп. і складає – 41,26 грн. Курс продажу виріс на 8 коп. до 42,1 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,4 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,89 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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