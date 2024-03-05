Наличная валюта снова дорожает

Доллар подорожал на 6 копеек, евро – на 10

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 5 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. и составляет 38,16 грн. Курс продаж повысился на 1 коп. до 38,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,5 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс – 38,44 грн, максимальный – 38,9 грн.

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Средний курс покупки евро поднялся на 10 коп. и составляет – 41,26 грн. Курс продаж вырос на 8 коп. до 42,1 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,4 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,89 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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