БЕБ пропонує розширити йому підслідність за "популярною" корупційною статтею

Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки запропонувало розширити йому підслідність за статтею 191 Кримінального кодексу – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Про це сказав в.о. директора БЕБ Андрій Пащук в інтерв'ю Укрінформу.

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"Тут останнім часом бачимо чимало, так би мовити, "незрозумілих" тендерів – на придбання барабанів, овочерізок для сховищ тощо. Всі ці факти розкрадань, перевищення закупівельних цін, підпадають під статтю 191 Кримінального кодексу – розтрата майна, зловживання владою, службовим становищем. Але вона, на наш погляд, не дуже досконала. Річ у тому, що за цією статтею до 1,5 млн грн розслідує Національна поліція, від 1,5 до 6 млн – БЕБ, а понад 6 млн – НАБУ", – сказав Пащук.

Він вважає, що така вузька межа створює перешкоди під час розслідування корупційних злочинів.

"Буває, що знайдемо на першому етапі порушення на 3,5 млн грн, передаємо детективу. Той починає розслідування і далі з’ясовує, що насправді йдеться не про 3,5 млн, а про 7 млн. Це змінює підслідність. Усе, що напрацьовано, треба передати до НАБУ, а там розслідування починають спочатку. Отже, справа затягується, правоохоронний ресурс використовується неефективно. Тому ми пропонуємо законодавчо передбачити підвищення порогу хоча б до 50 млн грн, щоб і ми могли спокійно працювати, і навантаження на НАБУ зменшилося. Але консенсусу в цьому питанні поки немає. Тривають дискусії", – сказав Пащук.