БЭБ предлагает расширить ему подследственность по "популярной" коррупционной статье

Фото: БЭБ

Бюро экономической безопасности предложило расширить ему подследственность по статье 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Об этом сказал и.о. директора БЭБ Андрей Пащук в интервью Укринформу.

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"Здесь в последнее время видим немало, так сказать, "непонятных" тендеров – на приобретение барабанов, овощерезок для укрытий и т.д. Все эти факты хищений, превышение закупочных цен, подпадают под статью 191 Уголовного кодекса – растрата имущества, злоупотребление властью, служебным положением. Но она, на наш взгляд, не очень совершенна. Дело в том, что по этой статье до 1,5 млн грн расследует Национальная полиция, от 1,5 до 6 млн – БЭБ, а более 6 млн – НАБУ", — сказал Пащук.



Он считает, что такая узкая рамка создает препятствия при расследовании коррупционных преступлений.

"Бывает, что найдем на первом этапе нарушения на 3,5 млн грн, передаем детективу. Тот начинает расследование и дальше выясняет, что на самом деле речь идет не о 3,5 млн, а о 7 млн. Это меняет подследственность. Все, что наработано, надо передать в НАБУ, а там расследование начинают сначала. Значит, дело затягивается, правоохранительный ресурс используется неэффективно, поэтому мы предлагаем законодательно предусмотреть повышение порога хотя бы до 50 млн грн, чтобы и мы могли спокойно работать, и нагрузка на НАБУ уменьшилась. Но консенсуса в этом вопросе пока нет. Ведутся дискуссии", — сказал Пащук.