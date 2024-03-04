БЭБ предлагает расширить ему подследственность по "популярной" коррупционной статье
Бюро экономической безопасности предложило расширить ему подследственность по статье 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Об этом сказал и.о. директора БЭБ Андрей Пащук в интервью Укринформу.
Он считает, что такая узкая рамка создает препятствия при расследовании коррупционных преступлений.
"Бывает, что найдем на первом этапе нарушения на 3,5 млн грн, передаем детективу. Тот начинает расследование и дальше выясняет, что на самом деле речь идет не о 3,5 млн, а о 7 млн. Это меняет подследственность. Все, что наработано, надо передать в НАБУ, а там расследование начинают сначала. Значит, дело затягивается, правоохранительный ресурс используется неэффективно, поэтому мы предлагаем законодательно предусмотреть повышение порога хотя бы до 50 млн грн, чтобы и мы могли спокойно работать, и нагрузка на НАБУ уменьшилась. Но консенсуса в этом вопросе пока нет. Ведутся дискуссии", — сказал Пащук.
- В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной.
- В апреле 2023 года Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника по собственному желанию. Обязанности директора выполняет один из заместителей – Андрей Пащук.