В Україні поменшало фальшивих грошей. Які банкноти підробляють найчастіше — звіт НБУ

В Україні у вісім разів менше підроблених банкнот, ніж у Європі

Фото: depositphotos.com

На мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підробленої банкноти у 2023 році. Про це свідчать результати моніторингу Національним банком вилучення з обігу банкнот.

За підсумками 2022 року це співвідношення становило 2,2 банкноти. У Європі цей показник у вісім разів вищий – 16 фальшивих банкнот на мільйон справжніх.

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Найчастіше торік підробляли банкноти старого зразка. Більшість (93%) вилучених з обігу підроблень припадало на банкноти трьох номіналів:

- 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підроблень та 41% від їх загальної суми);

- 500 грн (24% та 41%);

- 100 грн (8% та 3%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%.

Джерело: НБУ

Рівень підроблення банкнот іноземної валюти торік також був низьким. За 2023 рік в Україні вилучили з обігу менш ніж 700 підроблених банкнот іноземної валюти (2022 року – близько 600).

Серед них переважали долари США – 97% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3%.

Найчастіше фальшивомонетники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

- $100 та $50 (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);

- 50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Джерело: НБУ

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