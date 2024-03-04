В Украине стало меньше фальшивых денег. Какие банкноты подделывают чаще всего — отчет НБУ
На миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,1 поддельных банкноты в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Национальным банком изъятия из обращения банкнот.
По итогам 2022 года это соотношение составляло 2,2 банкноты. В Европе данный показатель в восемь раз выше – 16 фальшивых банкнот на миллион настоящих.
Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты старого образца. Большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов:
- 200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);
- 500 грн (24% и 41%);
- 100 грн (8% и 3%).
Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривни составляли всего 7%.
Уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году также был низким. За 2023 год в Украине изъяли из обращения менее 700 поддельных банкнот иностранной валюты (в 2022 году – около 600).
Среди них преобладали доллары США – 97% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось только 3%.
Чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
- $100 и $50 (92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
- 50 и 200 евро (39% и 30% от общего количества изъятых поддельных евро).
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