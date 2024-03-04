В Украине стало меньше фальшивых денег. Какие банкноты подделывают чаще всего — отчет НБУ

В Украине в восемь раз меньше поддельных банкнот, чем в Европе

Фото: depositphotos.com

На миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,1 поддельных банкноты в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Национальным банком изъятия из обращения банкнот.

По итогам 2022 года это соотношение составляло 2,2 банкноты. В Европе данный показатель в восемь раз выше – 16 фальшивых банкнот на миллион настоящих.

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Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты старого образца. Большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов:

- 200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);

- 500 грн (24% и 41%);

- 100 грн (8% и 3%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривни составляли всего 7%.

Источник: НБУ

Уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году также был низким. За 2023 год в Украине изъяли из обращения менее 700 поддельных банкнот иностранной валюты (в 2022 году – около 600).

Среди них преобладали доллары США – 97% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось только 3%.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

- $100 и $50 (92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

- 50 и 200 евро (39% и 30% от общего количества изъятых поддельных евро).

Источник: НБУ

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