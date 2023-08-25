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В Киеве разоблачили группу фальшивомонетчиков: хотели продать полмиллиона долларов — фото

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 12:46
В Киеве разоблачили группу фальшивомонетчиков: хотели продать полмиллиона долларов — фото - Фото
Фото: пресс-служба БЭБ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) и СБУ разоблачили в Киеве группу фальшивомонетчиков, которые планировали продать полмиллиона поддельных долларов США. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Схему организовал львовянин и привлек к ней жителей Ужгорода и Киева.   

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Все поддельные банкноты номиналом в 100 долларов США были образца 2006 года и имели высокое качество. 

В столице группа планировала продать очередную партию фальшивых купюр. 

Детектив БЭБ задержал одного из фигурантов при попытке сбыта 50 000 поддельных долларов.  

Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам в 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег, уточняют в СБУ.

Правоохранители провели обыски в Киеве, Львове и Ужгороде. Выявили и изъяли более $70 000, часть из них (50 000) с признаками подделки.  

Один из фальшивомонетчиков задержан, ему сообщено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. 

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Роман Брыль
фальшивомонетчикифальшивые долларподдельные купюрыБЭБ
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