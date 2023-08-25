В Киеве разоблачили группу фальшивомонетчиков: хотели продать полмиллиона долларов — фото
Бюро экономической безопасности (БЭБ) и СБУ разоблачили в Киеве группу фальшивомонетчиков, которые планировали продать полмиллиона поддельных долларов США. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Схему организовал львовянин и привлек к ней жителей Ужгорода и Киева.
Все поддельные банкноты номиналом в 100 долларов США были образца 2006 года и имели высокое качество.
В столице группа планировала продать очередную партию фальшивых купюр.
Детектив БЭБ задержал одного из фигурантов при попытке сбыта 50 000 поддельных долларов.
Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам в 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег, уточняют в СБУ.
Правоохранители провели обыски в Киеве, Львове и Ужгороде. Выявили и изъяли более $70 000, часть из них (50 000) с признаками подделки.
Один из фальшивомонетчиков задержан, ему сообщено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.
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