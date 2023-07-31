БЭБ заблокировало обменники из российских платежных систем: нашли валюты на 60 млн — фото

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с киберспециалистами СБУ разоблачили физических и юридических лиц, организовавших "теневую" схему денежных переводов с запрещенных в Украине российских платежных систем Юmoney и Webmoney. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Подозреваемые обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п.

Деньги легализировали в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и другой валюте в эквиваленте почти 60 млн грн.

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

16 июля 2023 года БЭБ в Киеве закрыло игорные заведения, работавшие в комендантский час. Имущество изъяли.

27 июля на Волыни задержали грузовик с вейпами на 8 млн грн – фото.

Читайте также: Гетманцев о реформировании налоговой, БЭБ, "скрутках", фальсификате и сговоре обменников.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях