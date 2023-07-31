RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

БЕБ заблокувало обмінники з російських платіжних систем: знайшли валюти на 60 млн — фото

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 12:45
БЕБ заблокувало обмінники з російських платіжних систем: знайшли валюти на 60 млн — фото - Фото
Фото: пресслужба БЕБ

Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з кіберфахівцями СБУ викрили фізичних та юридичних осіб, які організували "тіньову" схему грошових переказів із заборонених в Україні російських платіжних систем Юmoney та Webmoney. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Підозрювані забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Обмінні операції проводили без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.

Гроші легалізували на користь спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів із високоризикового сегмента.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти у доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках та іншій валюті в еквіваленті майже 60 млн грн.

Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції з транзакцій та конвертації електронних грошей, криптовалюти та російського рубля.

Читайте також: Гетманцев про реформування податкової, БЕБ, "скрутки", фальсифікат та змову обмінників.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях
Роман Бриль

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 