У Києві викрили групу фальшивомонетників: хотіли продати півмільйона доларів — фото
Бюро економічної безпеки (БЕБ) та СБУ викрили у Києві групу фальшивомонетників, які планували продати півмільйона підроблених доларів США. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Схему організував львів'янин і залучив до неї мешканців Ужгорода та Києва.
Всі підроблені банкноти номіналом 100 доларів США були зразка 2006 року і мали високу якість.
У столиці група планувала продати чергову партію фальшивих купюр.
Детектив БЕБ затримав одного з фігурантів під час спроби збуту 50 000 підроблених доларів.
Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості реальних іноземних грошей, уточнюють у СБУ.
Правоохоронці провели обшуки у Києві, Львові та Ужгороді. Виявили та вилучили понад $70 000, частина з них (50 000) з ознаками підробки.
Один із фальшивомонетників затриманий, йому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою.
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