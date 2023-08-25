У Києві викрили групу фальшивомонетників: хотіли продати півмільйона доларів — фото

Бюро економічної безпеки (БЕБ) та СБУ викрили у Києві групу фальшивомонетників, які планували продати півмільйона підроблених доларів США. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Схему організував львів'янин і залучив до неї мешканців Ужгорода та Києва.

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Всі підроблені банкноти номіналом 100 доларів США були зразка 2006 року і мали високу якість.

У столиці група планувала продати чергову партію фальшивих купюр.

Детектив БЕБ затримав одного з фігурантів під час спроби збуту 50 000 підроблених доларів.

Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості реальних іноземних грошей, уточнюють у СБУ.

Правоохоронці провели обшуки у Києві, Львові та Ужгороді. Виявили та вилучили понад $70 000, частина з них (50 000) з ознаками підробки.

Один із фальшивомонетників затриманий, йому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою.

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