Готівковий долар в банках подешевшав

Курс долара опустився на 10 копійок, курс євро – на 8

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У середу, 27 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 7 коп. і склав 38,95 грн. Курс продажу зменшився на 10 коп. до 39,47 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,55 грн, максимальний – 39,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,26 грн, максимальний – 39,75 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і становить 42,18 грн. Курс продажу впав на 7 коп. до 42,97 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,55 грн, максимальний – 42,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,75 грн, а максимальний – 43,15 грн.

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