Наличный доллар в банках подешевел

Курс доллара опустился на 10 копеек, курс евро – на 8

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В среду, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7 коп. и составил 38,95 грн. Курс продажи снизился на 10 коп. до 39,47 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,55 грн, максимальный – 39,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,26 грн, максимальный – 39,75 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составляет 42,18 грн. Курс продаж упал на 7 коп. до 42,97 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,55 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, а максимальный – 43,15 грн.

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