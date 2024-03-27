Всемирный банк одобрил кредит Украине на $1,5 млрд

Япония и Великобритания предоставили гарантии под новый крупный кредит для Украины

Фото: depositphotos.com

Совет исполнительных директоров Всемирного банка во вторник, 26 марта, одобрил кредит для Украины на $1,5 млрд в поддержку развития (Development Policy Loan, DPL). Об этом сообщила пресс-служба банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Кредит выделят под гарантии Японии через фонд ADVANCE Ukraine в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

"Несмотря на огромные вызовы, Украина осуществляет сложные реформы, учитывая свое безоговорочное будущее в Европейском Союзе и долгосрочное процветание страны. Мы высоко оцениваем и продолжаем поддерживать украинские власти за эти усилия, которые позволили сохранить макроэкономическую стабильность и способность предоставлять необходимые услуги своим гражданам", – сказала Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии.

Ссуда состоит из двух компонентов.

Первый компонент направлен на поддержку реформ, которые усиливают корпоративное управление государственными предприятиями, обеспечивают финансово устойчивый и эффективный переход к зеленой энергетике, упрощают предоставления кредитов частному сектору, особенно в сельском хозяйстве, а также приведут таможенное законодательство Украины в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Второй компонент направлен на усиление макрофинансовой стабильности. Этот компонент поддерживает реформы по укреплению потенциала внутренних поступлений, улучшению надзора за рынком капитала и защите от коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

"Привлеченные средства будут направлены на поддержку государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета", – пояснил министр финансов Украины Сергей Марченко.