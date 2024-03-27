Світовий банк схвалив кредит Україні на $1,5 млрд

Японія та Велика Британія надали гарантії під новий великий кредит для України

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Рада виконавчих директорів Світового банку у вівторок, 26 березня, схвалила кредит Україні на $1,5 млрд на підтримку розвитку (Development Policy Loan, DPL). Про це повідомила пресслужба банку.

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Кредит виділять під гарантії Японії через фонд ADVANCE Ukraine обсягом $984 млн та під гарантію Великої Британії на суму $516 млн.

"Попри величезні виклики, Україна здійснює складні реформи з огляду на своє беззаперечне майбутнє в Європейському Союзі та довгострокове процвітання країни. Ми високо оцінюємо та продовжуємо підтримувати українську владу за ці зусилля, які дали змогу зберегти макроекономічну стабільність та спроможність надавати необхідні послуги своїм громадянам", – сказала Антонелла Бассані, віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії.

Позика складається з двох компонентів.

Перший компонент спрямований на підтримку реформ, які посилюють корпоративне управління державними підприємствами, забезпечують фінансово стійкий та ефективний перехід до зеленої енергетики, спрощують надання кредитів приватному сектору, особливо в сільському господарстві, а також приведуть митне законодавство України у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Другий компонент спрямований на посилення макрофінансової стабільності. Цей компонент підтримує реформи щодо зміцнення потенціалу внутрішніх надходжень, покращення нагляду за ринком капіталу та захист від корупційних ризиків у сфері державних закупівель.

"Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету", – пояснив міністр фінансів України Сергій Марченко.