Із топменеджерки ПриватБанку часів Коломойського стягнули 5 млн грн застави

Фото: depositphotos.com

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про стягнення застави із колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко. Про це інформує Центр протидії корупції.

Обвинувачена Шмальченко пропустила два засідання у жовтні. Прокурор САП розцінив це як ухилення від суду і просив стягнути 50 млн грн застави та збільшити заставу до 75 млн грн.

Прокурор наголосив, що Шмальченко ще 30 жовтня 2022 року покинула Україну і з того часу не поверталася.

Шмальченко взяла участь у засіданні по відеозв'язку та наголосила, що за увесь час пропустила лише два засідання. А причини пропуску були поважними. Так, одне із засідань вона пропустила через хворобу дочки. В іншому планувала взяти участь по відеозв'язку, але з технічних причин не змогла підключитися.

Суд врахував аргументи обох сторін та задовольнив клопотання частково. Зі Шмальченко стягнули 5 млн грн застави та збільшили розмір до 51 млн грн. Таким чином вона повинна внести на рахунки ВАКС ще 6 млн грн.

За даними НАБУ, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації ПриватБанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).

Шмальченко інкримінують приховування злочину й усунення перешкод для його вчинення. Зокрема, їй закидають підроблення протоколу кредитного комітету ПриватБанку заднім числом.

У цьому ж епізоді підозрюваним проходить колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, який також перебуває в міжнародному розшуку, і колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Надія Конопкіна.

Після ПриватБанку Людмила Шмальченко була фінансовою директоркою Fintech Band, вийшла зі складу засновників компанії у 2021 році після отримання підозри.