Із топменеджерки ПриватБанку часів Коломойського стягнули 5 млн грн застави
ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про стягнення застави із колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко. Про це інформує Центр протидії корупції.
Обвинувачена Шмальченко пропустила два засідання у жовтні. Прокурор САП розцінив це як ухилення від суду і просив стягнути 50 млн грн застави та збільшити заставу до 75 млн грн.
Прокурор наголосив, що Шмальченко ще 30 жовтня 2022 року покинула Україну і з того часу не поверталася.
Шмальченко взяла участь у засіданні по відеозв'язку та наголосила, що за увесь час пропустила лише два засідання. А причини пропуску були поважними. Так, одне із засідань вона пропустила через хворобу дочки. В іншому планувала взяти участь по відеозв'язку, але з технічних причин не змогла підключитися.
Суд врахував аргументи обох сторін та задовольнив клопотання частково. Зі Шмальченко стягнули 5 млн грн застави та збільшили розмір до 51 млн грн. Таким чином вона повинна внести на рахунки ВАКС ще 6 млн грн.
За даними НАБУ, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації ПриватБанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).
Шмальченко інкримінують приховування злочину й усунення перешкод для його вчинення. Зокрема, їй закидають підроблення протоколу кредитного комітету ПриватБанку заднім числом.
У цьому ж епізоді підозрюваним проходить колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, який також перебуває в міжнародному розшуку, і колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Надія Конопкіна.
Після ПриватБанку Людмила Шмальченко була фінансовою директоркою Fintech Band, вийшла зі складу засновників компанії у 2021 році після отримання підозри.
- Цей епізод – невелика частина фактів можливої корупційної діяльності у ПриватБанку (до націоналізації), які розслідує НАБУ. Загалом може йтися про виведення понад 130 млрд грн з банку.