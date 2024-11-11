С топ-менеджера ПриватБанка времен Коломойского взыскали 5 млн грн залога
ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о взыскании залога с бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Обвиняемая Шмальченко пропустила два заседания в октябре. Прокурор САП расценил это как уклонение от суда и просил взыскать 50 млн грн залога и увеличить залог до 75 млн грн.
Прокурор подчеркнул, что Шмальченко еще 30 октября 2022 года покинула Украину и с тех пор не возвращалась.
Шмальченко приняла участие в заседании по видеосвязи и подчеркнула, что за все время пропустила всего два заседания. А причины пропуска были уважительными. Так, одно из заседаний она пропустила из-за болезни дочери. В другом планировала участвовать по видеосвязи, но по техническим причинам не смогла подключиться.
Суд учел аргументы обеих сторон и удовлетворил ходатайство частично. Со Шмальченко взыскали 5 млн грн залога и увеличили размер до 51 млн грн. Таким образом, она должна внести на счета ВАКС еще 6 млн грн.
По данным НАБУ, в декабре 2016 года за считанные дни до национализации ПриватБанка его менеджмент вывел из банка 8,2 млрд гривен путем списания обязательства компаний-нерезидентов Louis Dreyfus Co Suisse SA и Quadra Commodities SA перед латвийским AS Privatbank, заменив должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова).
Шмальченко инкриминируют укрывательство преступления и устранение препятствий для его совершения. В частности, ее обвиняют в подделке протокола кредитного комитета ПриватБанка задним числом.
В этом же эпизоде подозреваемым проходит бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, также находящийся в международном розыске, и бывший начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства Надежда Конопкина.
После ПриватБанка Людмила Шмальченко была финансовым директором Fintech Band, вышла из состава основателей компании в 2021 году после получения подозрения.
- Этот эпизод – небольшая часть фактов возможной коррупционной деятельности в ПриватБанке (до национализации), которые расследует НАБУ. В целом речь может идти о выводе более 130 млрд грн из банка.