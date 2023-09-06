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Хищение 8,4 млрд грн в ПриватБанке: САП направила обвинительный акт в суд

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 17:42
Хищение 8,4 млрд грн в ПриватБанке: САП направила обвинительный акт в суд - Фото
Александр Дубилет (Фото: gorod.dp.ua)

САП и НАБУ направили в антикоррупционный суд обвинительный акт по делу хищении 8,4 млрд грн в ПриватБанке накануне его национализации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.  

Среди обвиняемых экс-председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет, его первый заместитель Владимир Яценко, экс-заместитель Людмила Шмальченко, экс-начальница департамента межбанковских операций Надежда Конопкина, бывшая начальница департамента финансового менеджмента Елена Бычихина и экс-руководитель департамента операционного направления.

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По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, экс-председатель правления банка распорядился перечислить двум компаниям-агротрейдерам средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам. 

В результате банку нанесли убытки на сумму около $315 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ).

Для прикрытия растраты средств бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. 

Кроме того, экс-председатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили около 223 млн грн в пользу связанных с банком компаний. Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн грн и 136,8 млн грн соответственно. 

Эти деньги участники схемы впоследствии вывели за границу.

В НАБУ подчеркивают, что разоблаченные факты коррупционной деятельности в ПриватБанке не исчерпывающие. В ряде эпизодов НАБУ и САП продолжают расследование, в частности, схем вывода более 130 млрд грн из банка, что стало одним из оснований его национализации. 

Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов.

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Роман Брыль
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