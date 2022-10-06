Дело Дубилета. НАБУ завершило расследование против экс-главы ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по делу против бывшего главы ПриватБанка Александра Дубилета и других топ-менеджеров учреждения. Об этом говорится в сообщениях НАБУ и антикоррупционной прокуратуры.

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Дубилета собираются судить по трем эпизодам.

Первые два касаются вывода из ПриватБанка 223 млн грн перед его национализацией в декабре 2016 года. За день до национализации Дубилет вместе с другими подозреваемыми, считает следствие, организовал перечисление денег на счета связанных компаний: одной – 85,2 млн грн, другой – 136,8 млн грн.

Затем эти деньги вывели за границу для легализации.

Третий эпизод – растрата денег банка накануне его национализации путем списания обязательств компаний-нерезидентов перед латвийским AS Privatbank и прикрытие совершенного преступления.

Общая сумма ущерба тогда достигла почти $315 млн, что по курсу НБУ на 16 декабря 2016 года составило более 8,2 млрд грн.

Кроме Дубилета НАБУ и САП хотят судить еще четырех человек:

→ бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко;

→ бывшую заместительницу председателя правления Людмилу Шмальченко;

→ бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Елену Бычихину;

→ бывшую руководительницу департамента поддержки межбанковских операций Надежду Конопкину;

→ бывшую руководительницу департамента операционного направления.

Александр Дубилет был председателем правления ПриватБанка перед его национализацией.

В марте 2021 года НАБУ объявило Дубилета в розыск. В ответ экс-банкир заявил, что является гражданином Израиля, проживает в Израиле и не скрывается от следствия.

Андрій Водяний

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