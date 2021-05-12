НАБУ объявило в розыск бывшую топ-менеджерку ПриватБанка Елену Бычихину

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск экс-главу департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елену Бычихину. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Бюро подозревает Бычихину в причастности к растрате 8,2 млрд грн ПриватБанка.

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В конце февраля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем экс-топ-менеджерам ПриватБанка, включая Елену Бычихину. Подозрение касалось служебного подлога и растраты чужого имущества на сумму 136 млн грн по предварительному сговору.

В число подозреваемых также вошли экс-глава правлений ПриватБанка Александр Дубилет, объявленный в розыск 29 марта, и бывший первый заместитель главы правления банка Владимир Яценко.

Последний пытался бежать из страны, но был задержан в аэропорту Борисполь. Вышел под залог в 52 млн грн.

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Роман Брыль

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