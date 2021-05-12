НАБУ объявило в розыск бывшую топ-менеджерку ПриватБанка Елену Бычихину
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск экс-главу департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елену Бычихину. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Бюро подозревает Бычихину в причастности к растрате 8,2 млрд грн ПриватБанка.
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В конце февраля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем экс-топ-менеджерам ПриватБанка, включая Елену Бычихину. Подозрение касалось служебного подлога и растраты чужого имущества на сумму 136 млн грн по предварительному сговору.
В число подозреваемых также вошли экс-глава правлений ПриватБанка Александр Дубилет, объявленный в розыск 29 марта, и бывший первый заместитель главы правления банка Владимир Яценко.
Последний пытался бежать из страны, но был задержан в аэропорту Борисполь. Вышел под залог в 52 млн грн.
- 23 февраля НАБУ сообщило о подозрении трем бывший руководителям ПриватБанка, включая Елену Бычихину.
- 25 февраля ВАКС арестовал Яценко до 22 апреля с правом внесения залога. В тот же день Яценко вышел под залог в 52,2 млн грн. 12 марта суд арестовал $3 млн на счету Яценко и ряд его активов.
- 15 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка. Подозрения вручили бывшему главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций, сообщает пресс-служба НАБУ.
- 29 марта НАБУ объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.
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