Растрата 8 млрд грн. НАБУ вручило подозрение трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка

дополнено

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим топ-менеджерам АО "ПриватБанк". Подозрения вручили бывшему главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций, сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в декабре 2016-го, накануне национализации, тогдашний глава правления банка поручил перечислить 8,2 млрд грн с корреспондентского счета, открытого в европейском банке, на погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Аккредитив – гарантия банка о выплате денег после выполнения условий договора купли/продажи.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – заявили в НАБУ.

На имущество подозреваемых наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба. Досудебное расследование продолжается. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.1, 2 ст.366 УК Украины.

Дополнено в 18:03. Детектив НАБУ Александр Скомаров заявил, что бывший глава правления банка "намеренно с целью растраты денег банка" обратился к одному из банков ЕС с просьбой погасить задолженность по аккредитивам двух крупных агрокомпаний за счет ПриватБанка.

Это сделали за день до признания банка неплатежеспособным, отмечает детектив.

"Группа лиц разработала схему, в рамках которой подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, внесли изменения в ранее созданные документы в электронной системе банка для того, чтобы скрыть преступление", – заявил Скомаров.

Глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук сообщил в Facebook, что подозрения по делу получили Конопкина Надежда и Шмальченко Людмила. Журналист Олег Новиков сообщил в Telegram, что о подозрении сообщили бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.