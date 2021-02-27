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Венедиктова заявила, что государство вернет большую часть средств в деле ПриватБанка

27.02.2021, 16:40
Венедиктова заявила, что государство вернет большую часть средств в деле ПриватБанка - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

Украине удастся вернуть большую часть средств в деле ПриватБанка. Об этом сказала в эфире программы Свобода слова Савика Шустера генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Может, это будет не так быстро, как нам всем хочется. Может будет не вся сумма, которую мы отмечаем, – 5,5 млрд – но большая часть полностью вернется. А, может, потом после компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернем и остальные еще и с компенсацией государства", – сказала Венедиктова.

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Она отметила, что процессы идут и в уголовной юстиции, и в хозяйственных судах.

"И когда мы разговаривали с министром юстиции Денисом Малюськой, кажется, он называл цифру 400 производств, в которых государство защищает эти активы. Поэтому работа идет на всех фронтах, и я реально надеюсь, что это будет не только по этому конкретному кейсу, а это будет идти по всем направлениям, что мы сейчас и демонстрируем. Мы идем по всем направлениям", – отметила Венедиктова.

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Наталия Софиенко
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Ирина Венедиктова ПриватБанк
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