Венедиктова заявила, что государство вернет большую часть средств в деле ПриватБанка

Украине удастся вернуть большую часть средств в деле ПриватБанка. Об этом сказала в эфире программы Свобода слова Савика Шустера генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Может, это будет не так быстро, как нам всем хочется. Может будет не вся сумма, которую мы отмечаем, – 5,5 млрд – но большая часть полностью вернется. А, может, потом после компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернем и остальные еще и с компенсацией государства", – сказала Венедиктова.

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Она отметила, что процессы идут и в уголовной юстиции, и в хозяйственных судах.

"И когда мы разговаривали с министром юстиции Денисом Малюськой, кажется, он называл цифру 400 производств, в которых государство защищает эти активы. Поэтому работа идет на всех фронтах, и я реально надеюсь, что это будет не только по этому конкретному кейсу, а это будет идти по всем направлениям, что мы сейчас и демонстрируем. Мы идем по всем направлениям", – отметила Венедиктова.

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Наталия Софиенко

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