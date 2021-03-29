Растрата 8,2 млрд грн. Экс-главу правления ПриватБанка Дубилета объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Дубилет подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины", – отметили в НАБУ.

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Наталия Софиенко

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