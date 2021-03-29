Растрата 8,2 млрд грн. Экс-главу правления ПриватБанка Дубилета объявили в розыск
29.03.2021, 19:42
Александр Дубилет (Фото: gorod.dp.ua)
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Об этом сообщается на сайте НАБУ.
"Дубилет подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины", – отметили в НАБУ.
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- 22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка. В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров – Владимир Яценко. Яценко называют правой рукой Александра Дубилета и личным банкиром экс-владельца банка Игоря Коломойского.
- 23 февраля в Генпрокуратуре сообщили о подозрении в фальсификации документов и растрате 136 млн грн трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка.
- 15 марта НАБУ вручило подозрение экс-главе и бывшим топ-менеджерам ПриватБанка.
- Заместительнице Дубилета Людмиле Шмальченко ВАКС определил меру пресечения в 50 млн грн залога. Еще одной подозреваемой по этому делу — Надежде Конопкиной ВАСК установил залог в 2,74 млн.
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