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В ПриватБанке заявили, что могут потерять землю в Буковеле

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 14:50
В ПриватБанке заявили, что могут потерять землю в Буковеле - Фото
Буковель (Фото: bukovel.com)

Государство пытается через суд забрать у ПриватБанка земельные участки в курортном комплексе Буковель. В Яремчанском городском суде Ивано-Франковской области рассматриваются два соответствующих дела по иску прокуратуры, сообщила пресс-служба госбанка.

"7 сентября в Яремчанском городском суде Ивано-Франковской области состоится очередная попытка забрать через суд у государственного ПриватБанка участки в Буковеле, которые, по утверждениям прокуратуры, выбыли из собственности государства более 20 лет назад", – говорится в сообщении.

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В суде рассматриваются два дела по иску областной прокуратуры: в Поляницкий сельский совет Надвирнянского района, физических лиц и ПриватБанка, третьих лиц ООО "Звезда Буковеля" и НБУ о возвращении земельных участков в с. Поляница, принадлежащая ПриватБанку, в государственную собственность в лице Государственного агентства лесных ресурсов.

В банке назвали ситуацию "парадоксальной" – представители государственной власти спустя более 20 лет пытаются защитить интересы государства, лишив государственный банк права собственности не только на землю, но и на имущество, которое "было приобретено им законным способом".

"Это дело может привести к потере права собственности банка на объекты курортного комплекса Буковель, что нанесет значительный ущерб государству в лице государственного банка", – отмечается в сообщении ПриватБанка.

В декабре 2016 года после национализации ПриватБанка часть курорта Буковель перешла в собственность государства. В список арестованного имущества попали и 15 земельных участков в с. Поляница Ивано-Франковской области, где есть популярный курорт Буковель.  2/3 комплекса контролируют ПриватБанк и НБУ как кредитор. Остальное принадлежит основателю курорта – компании Скорзонера, официальными бенефициарами которой Коломойский и Боголюбов.

Скорзонера являлась поручителем ПриватБанка по кредитам рефинанса. В качестве обеспечения выступили, в частности, шесть ипотечных договоров с земучастками в Буковеле. Земля Скорзонеры была арестована и в сентябре 2017 года Печерский райсуд также арестовал 15 участков в Буковеле, но решил скрыть их кадастровые номера.

Наталия Софиенко
БуковельПриватБанк
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