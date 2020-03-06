ПриватБанк готовится выставить на продажу курорт Буковель

ПриватБанк начал подготовку к продаже горнолыжного курорта Буковель, который находится на балансе банка после национализации. Об этом сообщила замглавы Привата Галина Пахачук на встрече с журналистами 6 марта.

Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели “Зирка Буковеля” и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания Скорзонера.

Сейчас, по словам Пахачук, банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.