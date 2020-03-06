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ПриватБанк готовится выставить на продажу курорт Буковель

ПриватБанк готовится выставить на продажу курорт Буковель
06.03.2020, 17:47

Государственный ПриватБанк начал отбор консультанта для продажи курорта Буковель

ПриватБанк начал подготовку к продаже горнолыжного курорта Буковель, который находится на балансе банка после национализации. Об этом сообщила замглавы Привата Галина Пахачук на встрече с журналистами 6 марта.

Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели “Зирка Буковеля” и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания Скорзонера.

Сейчас, по словам Пахачук, банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

  • Скорзонера Коломойского, которой принадлежит Буковель, была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных Привату Нацбанком. Во время национализации большая часть курорта перешла на баланс банка.
  • ПриватБанк пытался продать Буковель еще осенью 2018 года. Тогда был объявлен конкурс по отбору компаний-консультантов для сделки.
  • В 2017 году замглавы НБУ Катерина Рожкова говорила, что ПриватБанк должен выставить на продажу непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.
Кучук Марина, Шевчук Сергей
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